Qualcomm s’attend à un rebond du secteur mobile en 2023

Le fondeur Qualcomm, qui prévoit une année calamiteuse concernant les ventes de smartphones en 2022, entrevoit cependant la lumière pour l’an prochain. Le vice président du groupe estime en effet que le secteur du mobile connaitra un rebond à partir du second semestre 2023, ce qui ressemble tout de même assez fortement à un pari optimiste sur l’évolution des crises sanitaire et inflationniste que nous traversons actuellement. Le fondeur américain parle peut-être aussi pour son propre compte : le site Gizchina rapporte en effet que Qualcomm serait bien décidé à diversifier son offre de processeurs vers de nouveaux marchés en phase de décollage, comme la VR, la AR, la conduite autonome ou bien encore le marché du PC (qui pique pourtant du nez depuis quelques trimestres) !

De fait, Qualcomm a dévoilé il y a quelques jours sa puce Snapdragon AR2 Gen 1 dédiée aux casques et lunettes de réalité augmentée, et compte bien investir un marché bourgeonnant sur lequel Apple et Meta ont déjà de grosses visées. Les derniers processeurs du fondeur (Snapdragon 8 Gen 2, AR2) sont compatibles WiFi 7 et peuvent afficher du rendu en ray-tracing (en théorie).