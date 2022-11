Qualcomm anticipe une année calamiteuse pour les ventes de smartphones

Qualcomm n’y croit plus. Le fondeur des processeurs Snapdragon, qui fournit aussi des puces modem au secteur mobile, s’est montré de plus en plus pessimiste pour l’année en cours lors de sa dernière publication de résultats : » Compte tenu de l’incertitude causée par l’environnement macroéconomique, nous actualisons nos prévisions pour les volumes de mobiles 3G/4G/5G pour l’année civile 2022, en passant d’un pourcentage de baisse à un chiffre en glissement annuel à un pourcentage à deux chiffres ». La crise toucherait aussi cette fois les deux mastodontes actuels du secteur, soit Apple et Samsung, mais sans doute dans des proportions moindres que la concurrence (ce qui était déjà le cas sur le troisième trimestre).

Hormis Apple, tous les fabricants ont vu leurs ventes baisser (en volume) lors du Q3. Pour Qualcomm, ce sera encore pire sur le Q4

Les bruits courent qu’Apple aurait nettement diminué la voilure concernant la production d’iPhone 14, et s’attendrait à devoir faire de même pour l’iPhone 14 Pro à partir du premier trimestre 2023. Concernant Samsung, les ventes en volume avaient déjà légèrement baissé sur le Q3. Quant aux autres fabricants, la dégringolade des ventes devrait se poursuivre sur le Q4 (malgré les fêtes donc), et sans doute au-delà. Suite aux déclarations du fondeur, l’action de Qualcomm a fondu de 6% à la bourse, et ce malgré un chiffre d’affaires en hausse de 22% sur un an (11,4 milliards de dollars).