Portal : Pimax dévoile un appareil mi-console de jeu portable, mi-casque VR

Alors même que Pimax n’a toujours pas annoncé de date de commercialisation pour le Reality 12K ou le Crystal (deux casque VR très hauts de gammes), le fabricant chinois annonce un appareil encore plus improbable, le Portal. Actuellement en financement Kickstarter, le Portal est un device hybride, à la fois console de jeu portable et casque VR dédié au jeu. Equipé d’un Snapdragon XR2 Gen 1 (à l’instar du Pico 4 ou du Meta Quest 2), de 128 à 256 Go de stockage selon les versions et d’un écran 4K LCD ou QLED/MINILED HDR (là encore deux versions disponibles).



Les manettes peuvent se détacher de l’écran, à la façon d’une Switch, ou se loger dans un accessoire dédié pour servir de contrôleur VR. La dalle 4K 8,8 pouces peut à son tour s’insérer dans un casque VR-station d’accueil et offrir un affichage 4K et 144 Hz. La partie casque intègre une batterie de 6000 mAh sur la sangle à l’arrière, qui vient donc se rajouter à la batterie 4000 mAh sous la dalle). On retrouve ici le principe des casques VR Cardboard, mais avec des composants beaucoup plus premium que ceux d’un simple smartphone. Le Portal peut servir aussi de casque PCVR grâce à la technologie de connexion sans fil WiGiG 60Hz.

Pour ajouter à l’aspect « grosse tambouille technologique », le Portal sera à l’avenir décliné dans une version Portal Social avec un capteur pour le face-tracking et dans une version Portal Horizon avec des lentilles à FoV 140° pour favoriser l’immersion. Pimax précise que le modèle de base de la console Portal avec 128 Go de stockage sera disponible au prix de 300 dollars, le modèle de 256 Go à 400 dollars et le modèle avec un écran HDR QLED à 550 dollars, des tarifs ultra compétitifs sur le papier. L’ensemble avec en sus l’accessoire casque VR coûtera 450 dollars pour le modèle LCD standard ou 600 dollars pour le modèle QLED+Mini LED. Un dock de recharge pour le casque et les contrôleurs sera aussi disponible. Aucune date de sortie n’est encore précisée (hormis l’année, 2023). A noter enfin que le financement participatif du Portal a déjà atteint ses objectifs, avec pas moins de 269 000 euros récoltés sur un objectif de 193000 euros.