Snapdragon 8 Gen 2 : Qualcomm détaille les specs de son prochain SoC haut de gamme pour mobiles

Qualcomm vient de présenter en détail le Snapdragon 8 Gen 2, son prochain SoC haut de gamme pour mobiles. Sous le capot de cette puce gravée en 4nm, on trouve un CPU Kryo à huit cœurs, soit 1 cœur orienté puissance Cortex-X3 cadencé jusqu’à 3,2 GHz, 4 cœurs performances Cortex-A715 jusqu’à 2,8 GHz et 3 cœurs efficience énergétique Cortex-A510 jusqu’à 2 GHz. Les perfs sont annoncées 35% supérieures à celles du Snapdragon 8 gen 1… tout en consommant 40ù d’éneergie en moins.

Le GPU serait 25% plus puissant que son prédécesseur et 45% plus sobre en énergie. Cette puce graphique intégrée serait suffisante pour calculer du ray-tracing en temps réel. Le NPU (Neural Processor Unit) a été considérablement boosté, Qualcomm promettant une multiplication par 4,35 de la vitesse de calcul. Les tâches d’IA embarquée (pour le traitement de l’image notamment) et d’apprentissage automatique (machine learning) devraient grandement profiter de ce réservoir de puissance.

Le Snapdragon 8 Gen 2 est aussi le premier SoC de Qualcomm à intégrer un co-processeur « cognitif » de traitement d’image, capable selon Qualcomm d’améliorer le rendu de chaque élément du corps d’une personne prise en photo (comme d’améliorer les détails des cheveux par exemple). L’ISP intégré peut aussi gérer sans sourciller le codec AV1 en 8K HDR à 60 i/s.

Au-delà du classique gain de perfs, le Snapdragon 8 Gen 2 est aussi l’une des premières puces mobiles (avec le Dimensity 9200 de MediaTek) à prendre en charge le Wi-Fi 7 (802.11be) pour un débit théorique de 5,8 Gbit/s. Evidemment, de nombreux fabricants sont déjà sur les rangs pour équiper leurs futurs flagships avec ce processeur (Oppo, Xiaomi, Honor, Sony, etc.). Nul ne sait en revanche quel modèle de mobile sera le premier à embarquer le Snapdragon 8 Gen 2, même si le futur S23 de Samsung est un bon prétendant…