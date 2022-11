Free Mobile couvre maintenant 87% de la population en 5G

Free Mobile a partagé une nouvelle donnée concernant sa couverture 5G, annonçant couvrir désormais plus de 87% de la population. Pour rappel, ce fut 84% au mois d’août.

Voici ce qu’indique Free Mobile sur son site concernant les 87% de couverture en 5G :

Nos équipes et techniciens œuvrent chaque jour sur le terrain pour vous offrir un réseau fiable et de qualité. Avec aujourd’hui plus de 99% de la population couverte par la 4G Free et déjà plus de 87% de couverture en 5G notre réseau mobile ne cesse de se développer. Free couvre tous les départements de France métropolitaine en 4G+ et 5G, sans oublier les territoires en zone rurale.