Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour octobre 2022

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié les données en ce qui concerne le déploiement de la 4G et de la 5G en octobre par les différents opérateurs.

L’opérateur le plus actif en octobre a été Free Mobile et de très loin avec 287 nouveaux sites 4G, ce qui lui permet d’en avoir 23 034 au total. Bouygues Telecom le suit avec 138 nouveaux sites 4G, pour un total de 23 920 dans le pays. On retrouve SFR à la troisième place avec 93 nouveaux sites 4G, l’opérateur au logo rouge en compte désormais 24 000. Et l’opérateur le moins actif cette fois-ci a été Orange avec seulement 56 nouveaux sites 4G. L’opérateur historique reste toutefois à la première place en ce qui concerne le total puisqu’il en compte 28 721.

Côté 5G, la réparation est la suivante :

20 407 sites 5G sont autorisés dans la bande 700 MHz (Free Mobile), dont 16 144 sont déclarés techniquement opérationnels ;

5 sites 5G sont autorisés dans la bande 1800 MHz en Guyane (Outremer Telecom) ;

15 940 sites 5G sont autorisés dans la bande 2 100 MHz (Bouygues Telecom, Orange, SFR et Outremer Telecom), dont 9 916 sont déclarés techniquement opérationnels ;

21 879 sites 5G sont autorisés dans la nouvelle bande 3,5 GHz (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR et SRR), dont 14 433 sont déclarés techniquement opérationnels.

L’ANFR précise que certains des sites autorisés sont mutualisés : la somme des sites autorisés par bande de fréquences est plus élevée que le total des supports autorisés.