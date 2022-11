Microsoft abandonne (pour l’instant) son boîtier pour les jeux Xbox en streaming

Microsoft a pris la décision d’abandonner son boîtier (qui a pour nom de code Keystone) permettant de jouer aux jeux Xbox en streaming, sans avoir la console, le tout grâce à une simple connexion Internet, comme l’a révélé Phil Spencer.

Pas de boîtier dédié au Xbox Cloud Gaming

Phil Spencer, le responsable de la branche jeu vidéo chez Microsoft, a déclaré lors d’un podcast de The Verge que la raison de l’abandon du boîtier pour jouer aux jeux Xbox en streaming est liée au prix. En effet, le tarif envisagé était trop élevé par rapport aux envies initiales de Microsoft, tout en étant à la fois proche de celui de la Xbox Series S.

« Plusieurs d’entre nous ont emporté cette version chez lui et cela a fonctionné… vraiment, vraiment bien », a indiqué Phil Spencer. « Mais lorsque vous créez de nouveaux produits, il faut toujours se demander si vous avez le bon design. Avez-vous la bonne interface utilisateur ? Avez-vous la bonne proposition client ? Et la proposition client inclut le prix, et je pense que nous savions tous que nous étions un peu en retrait sur le prix ». Selon ses dires, cela était dû à « certains choix de puces que nous faisions au moment de la conception », ainsi qu’au désir de Phil Spencer d’inclure une manette.

Un prototype du boîtier (en blanc)



Quel était donc le prix ? Le cadre reste un peu vague, bien qu’il évoque une fourchette entre 99 et 129$. C’était le prix visé, mais c’était plus cher dans les faits. « Quand on a la Xbox Series S à 299$, je pense que pour qu’un boîtier de streaming uniquement ait un sens, l’écart de prix avec la S doit être assez important », a-t-il déclaré.

Récemment, il a fait savoir lors d’une interview avec le Wall Street Journal que le projet du boitier Keystone pourrait éventuellement revenir dans quelques années. Mais pour le moment, Microsoft préfère se focaliser sur des applications disponibles sur certains supports. Par exemple, le groupe a annoncé un partenariat avec Samsung pour que les détenteurs de téléviseurs Samsung puissent jouer aux jeux Xbox en streaming via une application spécifique.