Artemis-1 : pour le SLS, le lancement, c’est maintenant

Cette fois pourrait bien être la bonne, mais l’on n’ose à peine l’écrire tant le destin (et surtout la météo) s’est acharnée sur le premier vol du SLS dans le cadre de la mission Artemis-1. Le gros lanceur de la NASA devrait donc décoller dans la nuit du mardi 14 novembre au mercredi 15 novembre 2022 vers 1h du matin heure locale (6h, heure de Paris), sachant que la fenêtre de tir est de deux heures. Ce 4ème essai a de vraies chances d’être un « touchdown », les prévisions météorologiques s’annonçant très favorables. « Notre heure va venir, et nous espérons que ce soit mercredi « a déclaré confiant Mike Sarafin, le directeur de la mission Artemis.

#Artemis I is launching to the Moon!

Nov. 15:

3:30pm ET (2030 UTC): Tanking coverage

10:30pm ET (0330 UTC): Launch broadcast

Nov. 16:

8:30am ET (1330 UTC): Trajectory burn

10am ET (1500 UTC): Earth views from @NASA_Orion

