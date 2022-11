Le Zimbabwé et l’Ouganda déploient leurs premiers satellites

Ce lundi 14 novembre 2022, le Zimbabwé et l’Ouganda sont devenus respectivement les 13e et 14e pays africains à disposer de leurs propres satellites en orbite. Si les satellites sont africains, la mission de lancement était pilotée de son côté par la JAXA, l’agence spatiale japonaise, et la fusée a décollé des Etats-Unis ! Plus que jamais, le secteur de l’aérospatiale est une affaire de coopération internationale. Le Zimbabwé et l’Ouganda rejoignent donc le désormais club des 14 pays africains concepteurs de satellites, un club dont font parti le l’Egypte (9 satellites), l’Afrique du Sud (8), l’Algérie (7), le Nigéria (6) et le Maroc (3), puis avec un satellite le Ghana, le Soudan, l’Angola, l’Ethiopie, le Kenya, le Rwanda et enfin l’Île Maurice.

A noter que le nano-satellite zimbabwéen, ZIMSAT-1, a été lancé sous un flot de polémiques, de nombreux citoyens du Zimbabwé se posant la question de l’intérêt d’un tel lancement alors que pays traverse des conditions économiques extrêmement difficiles. ZIMSAT-1 devrait pourtant participer à l’enrichissement du pays puisque le satellite a été conçu pour repérer les zones contenant du minerai de valeur, pour identifier les terres cultivables et pour surveiller le climat. Le satellite ougandais se donne des objectifs quasi similaires.