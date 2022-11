Meta va mettre fin à ses produits Portal et montres connectées

Meta, la maison-mère de Facebook, a pris la décision de mettre un terme à sa gamme de produits Portal, notamment utiles pour passer des appels vidéo. Le groupe a également décidé d’abandonner son projet de montres connectées. Cela fait suite au licenciement de 13% des employés, soit 11 000 personnes au total.

Selon Reuters, des cadres de Meta ont annoncé aux employés l’intention d’abandonner les produits Portal et les montres connectées à l’occasion d’une réunion.

Meta avait déjà discrètement décidé d’arrêter de produire des appareils Portal pour les consommateurs en juin, et avait mis au placard la montre connectée dont le développement était le plus avancé. Le nom de code était Milan. Le produit devait arriver au printemps 2023 pour environ 349 dollars et comporter deux caméras intégrées pour les appels vidéo.

Désormais, Meta met fin à ses projets de vente de produits Portal aux entreprises, et les deux autres smartwatches qui en étaient aux premiers stades de développement.

Comme dit précédemment, Meta a récemment licencié 11 000 personnes. 46% d’entre eux étaient dans le domaine de la tech. Il n’y a cependant pas d’information concernant le nombre de personnes qui travaillaient sur les produits Portal et les montres connectées, et si ces personnes ont pu conserver ou non leur emploi à ce jour.