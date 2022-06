Meta compte arrêter la vente des Portal au grand public

Meta prévoit de ne plus vendre au grand public ses produits Portal afin de se focaliser sur le marché professionnel, selon The Information. Le changement de stratégie intervient au moment où la maison-mère de Facebook réévalue ses plans en matière de produits.

Les appareils Portal déjà créés vont être vendus au grand public, comme c’est le cas aujourd’hui. Mais dès qu’il n’y aura plus de stock, Meta produira de nouveaux modèles et ils seront uniquement disponibles à l’achat pour les professionnels. Les ventes mitigées auprès des particuliers ont joué dans le choix d’arrêter la vente.

Selon le cabinet d’études IDC, Meta a vendu 600 000 d’appareils Portal en 2020 et 800 000 en 2021, les entreprises cherchant des solutions pour faciliter la communication avec les employés à distance. C’est peut-être le fait de savoir que ce sont les entreprises qui ont donné un coup de fouet aux ventes de ces appareils ces deux dernières années qui a poussé Meta à changer l’orientation de la gamme de produits. Il ne reste plus qu’à attendre de voir comment les Portal pour les entreprises différeront de leurs équivalents pour le grand public. La société a lancé plusieurs versions de ses Portal dans le passé, notamment le Portal TV qui transforme les téléviseurs en grands écrans connectés, ainsi que le Portal Go, qui peut être retiré de sa station de charge et déplacé.

Ce n’est pas le seul chargement pour ce qui est du matériel. Hier, nous avons appris que Meta a stoppé le développement de sa montre connectée avec deux caméras. Il s’agissait de sa première montre connectée et elle devait voir le jour au printemps 2023.