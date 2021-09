Facebook dévoile Portal Go, son premier écran connecté portable

Facebook dévoile aujourd’hui Portal Go. Il s’agit d’une version portable de son écran connecté. C’est le premier du genre, les précédents Portal devaient tous être branchés sur le secteur pour fonctionner.

Un aspect portable avec le Portal Go

Portal Go permet toujours de passer des appels vidéo avec la caméra intégrée, maintenant en mode portable. Le produit, avec un écran de 10 pouces, est conçu pour permettre de se rendre d’une pièce à l’autre sans aucun problème à l’aide d’une poignée intégrée et d’une batterie. En ce qui concerne l’autonomie, Facebook indique que vous pourrez probablement obtenir jusqu’à cinq heures d’appels via Messenger avec une seule charge et jusqu’à 14 heures de lecture de musique si l’écran est éteint.

Le Portal Go comprend une caméra de 12 mégapixels avec un champ de vision ultra-large pour des appels vidéo. Et l’écran se transforme en haut-parleur portable avec « un son qui remplit toute la pièce pour écouter votre musique préférée dans toute la maison », assure Facebook.

Le prix du Portal Go de Facebook est de 229 euros en Europe. Les précommandes sont lancées dès maintenant. La commercialisation aura lieu le 19 octobre prochain.

Portal+ également disponible

En complément, Facebook dévoile le Portal+. Il s’agit d’une version plus élégante du Portal de 14 pouces qui a été présenté pour la première fois il y a trois ans. Il fonctionne de la même manière que son prédécesseur, mais Facebook a supprimé l’écran pivotant qui permettait de passer de la vue portrait à la vue paysage.

À l’instar du modèle portable, le Portal+ est maintenant en précommande et sera disponible à l’achat le 19 octobre. Son prix est de 369 euros.