Le studio Remedy (Alan Wake) confirme le développement de Control 2

Control est l’un des jeux les plus impressionnants de la génération précédente de consoles, et incidemment c’est aussi le jeu qui incarne le mieux les talents très particuliers du studio Remedy (Alan Wake, Quantum Brake). Tout à la fois thriller fantastique et TPS (avec des pouvoirs télékinésiques dont les effets rappellent fortement Quantum Break), Control vaut aussi beaucoup pour sa direction artistique de premier plan (on se croirait souvent dans un jeu mis en scène par Denis Villeneuve). Bonne nouvelle donc, Remedy vient de confirmer un partenariat avec le studio 505 Games pour le développement et la distribution de Control 2 !

« Nous sommes ravis d’approfondir notre coopération avec Remedy et de poursuivre ensemble la success story de Control. Depuis son lancement en 2019, Control s’est vendu à plus de 3 millions d’exemplaires », déclarent Rami et Raffi Galante, co-CEO de Digital Bros Group/505 Games. Remedy confirme en outre que control 2 bénéficiera d’un budget bien plus conséquent que le premier opus. Le projet n’étant pas très avancé, Remedy se contente de nous appâter avec un concept-art (ci-dessus)… qui donne déjà l’eau à la bouche. Control 2 sera disponible sur PC, PlayStation 5, et Xbox Series X|S