Battlefield 2042 va débarquer dans le Xbox Game Pass après les nombreux échecs

Battlefield 2042 va rejoindre le Xbox Game Pass lorsque sa saison 3 débutera dans quelques semaines. Le développeur DICE a fait cette annonce, alors que le jeu a essuyé de nombreux échecs depuis son lancement.

Battlefield 2042 arrivera sur le Xbox Game Pass un peu plus d’un an après son lancement en novembre 2021. Le studio espère qu’un nouveau public curieux donnera un coup de pouce à ce jeu en difficulté. Le jeu de tir a été lancé avec des problèmes de performance et un contenu absent, et n’a pas réussi à accrocher les joueurs à tel point que le directeur général d’Electronic Arts, Andrew Wilson, a déclaré aux investisseurs en mai que DICE repenserait Battlefield « de fond en comble » à l’avenir.

Un afflux de nouveaux joueurs sera le bienvenu. Sur Steam, le nombre de joueurs de Battlefield 2042 s’est tellement effondré qu’après une récente promotion, Battlefield 1 (qui a vu le jour en 2016) comptait 10 fois plus de joueurs.

Malgré tout, DICE s’engage à soutenir son dernier jeu à date à moyen et long terme. Le studio a mentionné avoir commencé la pré-production de « tout le nouveau contenu qui viendra après la saison 4, l’année prochaine ». Peut-être qu’un engagement plus long envers le jeu permettra au studio de gagner du temps pour achever la refonte de la série, sous l’œil attentif de Vince Zampella, chef de Respawn (et ancien de Call of Duty), qui a été chargé par Andrew Wilson de superviser la franchise.