Le nombre d’abonnés à YouTube Premium et Music a augmenté de 60% en un an

YouTube Premium et YouTube Music connaissent un certain succès, avec les deux services qui comptent désormais 80 millions d’abonnés. En comparaison, ils étaient 50 millions en septembre 2021. La hausse est de 60% en l’espace d’un an. À noter que YouTube inclut également dans ses données les personnes avec la période d’essai gratuite.

En soi, la progression est plus forte cette fois que la fois d’avance. Il y a eu un gain de 30 millions d’utilisateurs cette fois-ci. Un an plus tôt, le gain annuel était de 20 millions d’utilisateurs.

Pour rappel, YouTube Premium coûte 11,99€/mois. Cet abonnement retire les publicités sur YouTube, permet de télécharger les vidéos pour les regarder hors-ligne, donne la possibilité d’avoir la lecture en arrière-plan et ajoute l’accès au service de streaming musical YouTube Music (qui se veut un concurrent de Spotify, Apple Music, Deezer et autres). Il est également possible de s’abonner à YouTube Music seul, le prix est alors de 9,99€/mois.

Il est difficile de dire comment YouTube Music se situe par rapport aux autres services de streaming musical car il n’est pas précisé combien d’abonnés disposent sont uniquement abonnés à cette plateforme. Apple Music et Amazon Music sont également silencieux sur le sujet. Par contre, Spotify donne ses données et le groupe compte 195 millions d’abonnés payants (456 millions au total si on inclut les utilisateurs avec l’offre gratuite financée par la publicité).