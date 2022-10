Spotify compte 195 millions d’abonnés payants, mais reste dans le rouge

Spotify a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2022 et rapporte avoir 195 millions d’abonnés payants. Cela représente une hausse de 13% sur un an.

Hausse du nombre d’abonnés pour Spotify

De juillet à septembre, Spotify a gagné 23 millions d’utilisateurs actifs mensuels pour atteindre 456 millions au total, dont 195 millions d’abonnés payants, les 261 millions restant utilisent gratuitement le service avec de la publicité. Le service de streaming a ainsi enregistré un taux de croissance supérieur (20%) à celui des trois mois précédents (19%), le plus élevé depuis le deuxième trimestre 2021.

Dans le détail, le gain d’utilisateurs a surtout eu lieu par les régions du monde hors Amériques et Europe, qui représentent désormais 26% des utilisateurs, contre 11% il y a quatre ans. Néanmoins, il s’agit essentiellement d’utilisateurs avec l’offre gratuite financée par la publicité. La base des abonnés payants évolue assez peu, issue à 88% des Amériques et d’Europe, contre 91% il y a quatre ans.

Spotify voit même le rythme s’accélérer au quatrième trimestre et table sur 24% de croissance, avec 479 millions d’utilisateurs actifs mensuels fin 2022, dont 202 millions d’abonnés payants. « Il y a beaucoup d’incertitude dans le monde » en ce moment, mais « en dehors de la publicité, nous n’en voyons aucun impact », a commenté Daniel Ek, le fondateur et PDG lors d’une conférence téléphonique suivant la publication des résultats financiers, admettant que les revenus publicitaires étaient affectés par la conjoncture. Le chiffre d’affaires du volet gratuit de la plateforme, qui dépend de la publicité, a ainsi enregistré sa plus faible croissance de la période récente, à 19% sur un an, contre 75% pour la même période de 2021.

Le chiffre d’affaires est ressorti supérieur aux attentes, à 3,04 milliards d’euros, en progression de 21% sur un an. Les analystes s’attendaient à 3,02 milliards d’euros. En revanche, les coûts augmentent plus vite que les revenus (+25%) du fait d’embauches, d’investissements, d’acquisitions et de dépenses publicitaires, ce qui met sous pression les marges. Spotify les voit encore s’effriter au quatrième trimestre. Le groupe a creusé sa perte nette, à 166 millions d’euros contre 160 millions d’euros il y a un an.