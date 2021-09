YouTube Music et Premium regroupent 50 millions d’abonnés

Google annonce que ses offres YouTube Music et Premium comptent désormais 50 millions d’abonnés. Il est bon de préciser que Google inclut les personnes qui sont actuellement en période d’essai gratuite, en plus des « vrais » abonnés qui paient tous les mois.

Il est difficile de savoir quel est la part exacte des 50 millions d’abonnés entre YouTube Music et Premium. Google ne précise pas lequel des deux est le plus populaire. Pour rappel, le premier n’est autre qu’un service de streaming musical qui coûte 9,99€/mois. Il vient concurrencer Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer et les autres. Quant à YouTube Premium, il s’agit d’une offre à 11,99€/mois qui retire les publicités sur YouTube, permet l’écoute en tâche de fond sur mobile et le téléchargement des vidéos. YouTube Music est d’ailleurs inclus dans cette offre.

La progression est en tout cas notable. En effet, YouTube comptait 30 millions d’abonnés en décembre 2020. Le gain de 67% en l’espace de quelques mois est tout sauf négligeable. Mais il faut dire que le nombre de publicités a (beaucoup) augmenté sur la plateforme de vidéos, ce qui a peut-être poussé certains à sauter le pas et prendre un abonnement.

Un autre facteur est que la donnée de 30 millions a été dévoilée au moment où Google a fermé son service musical Play Musique. Entre les publicités en masse sur YouTube et la fermeture de Play Musique, beaucoup de personnes ont dû prendre un abonnement tout au long de 2021.