Google Play Musique fermera ses portes à partir de septembre

La fermeture du service musical Google Play Musique n’est plus très loin. Google a partagé un calendrier qui détaille ce qui va se passer à partir du mois de septembre. Voici le programme.

À partir de la fin août, les utilisateurs ne pourront plus acheter et précommander de la musique ou uploader et télécharger de la musique sur Google Play Musique avec Music Manager.

En septembre, les utilisateurs en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud n’auront plus accès à Google Play Musique. Ce sera en place dans tous les autres pays à partir d’octobre. Toutefois, Google conservera les listes de lecture de Google Play Musique, les téléchargements, les achats, les préférences et autres données jusqu’en décembre, ce qui laisse un délai aux utilisateurs pour faire le transfert vers YouTube Music… du moins Google l’espère. Bien évidemment, les utilisateurs sont libres de choisir une autre plateforme de musique.

En mai dernier, Google a mis en place un outil pour transférer facilement ses données de Google Play Musique vers YouTube. Il suffit de passer par l’application YouTube Music sur iOS ou Android et toucher le bouton de transfert. Une méthode alternative consiste à passer par le Web en se rendant à l’adresse music.youtube.com/transfer.