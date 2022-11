Festavia : Hue dévoile une guirlande connectée pour le sapin de Noël

Noël, c’est dans un mis 1/2 pile, et forcément, les fabricants rivalisent d’ingéniosité technologique et commerciale pour nous faire acheter de nouveaux bibelots à placer sur le sapin. C’est le cas de Hue, qui nous dévoile la Festavia, une guirlande connectée de 20 mètres de long et composée de 250 Leds dont on pourra faire varier la couleur et l’intensité grâce à l’app idoine. Il sera bien sûr possible de synchroniser la Festavia avec les autres éclairages Hue (comme tous les accessoires de la marque).

Jusqu’ici, Hue proposait uniquement une prise intelligente pour varier l’éclairage des guirlandes de fêtes. La Festavia va plus loin avec ses Leds multicolores, et pourra bien sûr être utilisée ailleurs que sur le sapin. Il n’en reste pas moins que cet accessoire lumineux n’est pas donné puisqu’il sera facturé à 160 euros, sachant que la connexion en Bluetooth ou en ZigBee passe obligatoirement par le pont Hue, qui est proposé lui-même au prix non négligeable de 50 euros. La Festavia sera disponible à la vente à partir du 15 novembre prochain, et uniquement sur le site du fabricant dans un premier temps.