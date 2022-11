Les parkings extérieurs en France devront être équipés d’ombrières photovoltaïques

L’EnR marque encore des points en France. Le Sénat vient en effet d’adopter un projet de loi en première lecture qui obligera à installer des panneaux solaires aux abords des autoroutes et des ombrières photovoltaïques sur les parkings extérieurs de plus de 80 places. L’article 11 du projet de loi stipule en effet que les parkings de 80 places ou plus devront être équipés d’ombrières à panneaux solaires sur au moins la moitié de la superficie totale du parking. Deux exceptions toutefois : les parkings de poids lourd et si le gérant du parking exploite déjà d’autres EnR. Dans ce dernier cas, il sera exempté de l’obligation d’installer ces ombrières. Quant au délai d’installation, il est de 5 ans pour les parkings de 80 à 400 places et de 3 ans pour les parkings au-delà de 400 places.

Lorsque tous les parkings « conformes » auront été équipés (et si la loi est définitivement votée, ce qui est très probable), la puissance électrique récupérée par les ombrières devrait avoisiner les 11 gigawatts, soit à peu de choses près l’équivalent de la puissance d’une dizaine de réacteurs nucléaires ! Les contrevenants s’exposent à une amende de 50 euros par mois… et par emplacement !