Artemis-1 : le lancement du SLS de nouveau reporté… de deux jours

Cela ressemble vraiment à une mauvaise blague : pour la quatrième fois, la NASA vient de reporter le lancement du SLS (Space Launch System), le gros lanceur qui doit effectuer le premier vol de la mission Artemis. Le lancement était prévu pour le 14 novembre, mais une fois de plus la NASA a dû tout reporter à cause de l’arrivée prochaine de la tempête tropicale Nicole. C’est d’ailleurs la seconde fois qu’un lancement du SLS est reporté à cause de mauvaises conditions météorologiques . Finalement, le SLS s’élancera vers l’espace le 16 novembre, un petit décalage de deux jours donc… qui est presque une bonne surprise par rapport aux nombreuses avanies subies par la mission Artemis !

Pour rappel, la mission Artemis-1 permettra d’évaluer une trajectoire orbitale cible autour de la Lune, de tester des équipements de communication, et de mettre à l’épreuve les futures combinaisons que devront porter l’équipage. La mission se terminera le 11 décembre avec le retour sur Terre de la capsule Orion.