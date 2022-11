Avatar 3 est déjà filmé, mais James Cameron affirme qu’Avatar 4 ne sortira en salles qu’à une condition…

Grand maestro du numérique et des tournages pharaoniques, James Cameron a réalisé les films Avatar 2 et Avatar 3 en même temps. Seule la post-production d’Avatar 3 et le tournage de quelques séquences sont encore dans les tuyaux, et le réalisateur américain sait déjà exactement ce qu’il va mettre dans Avatar 4 et Avatar 5, les deux derniers films de la saga. Dans les colonnes de Total Film, Cameron se montre pourtant un peu moins enthousiaste qu’à son habitude, comme s’il craignait un mauvais retour du public : « Aujourd’hui, nous sommes dans un monde différent de celui dans lequel on était quand j’ai écrit ce truc. C’est le double coup dur – la pandémie et le streaming. Ou, à l’inverse, on rappellera peut-être aux gens ce que c’est d’aller voir des films dans les salles de cinéma. Ce film a clairement cet effet. La question est : combien de personnes en ont encore quelque chose à foutre ? ».



En d’autres termes, Cameron craint que l' »Avatar-mania », qui a fait d’Avatar le film le plus rentable de l’histoire du cinéma, soit justement de l’histoire ancienne : « Le marché pourrait nous faire comprendre qu’on est fini en trois mois, ou qu’on pourrait être fini à moitié, ce qui voudrait dire : « OK, terminons l’histoire dans le troisième film, et ne continuons pas éternellement ». Et là on a envie de dire : « t’inquiète James, il va passer les 2 milliards de dollars ton film ». Avatar 2 : La Voie de l’Eau sortira en salles le 14 décembre prochain.