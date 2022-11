MediaTek dévoile le Dimensity 9200, le premier SoC mobile compatible Wifi 7

MediaTek vient de lever le voile sur le très puissant Dimensity 9200, un SoC destiné aux mobiles Android haut de gamme. ravé en 4 nm par TSMC, le Dimensity 9200 dispose pour la partie CPU d’un cœur Cortex-X3 à 3,05 GHz, trois cœurs Cortex-A715 à 2,85 GHz et quatre cœurs Cortex-A510 à 1,8 GHz. Les performances sont annoncées 12% supérieures à celles du Dimensity 9000 en mono cœur, et 10% supérieures en multi-cœurs.

L’efficience énergétique du SoC progresse de 25%. Le processeur prend aussi en charge la RAM LPDDR5X 8533 MHz ainsi que la mémoire flash UFS 4.0. MediaTek annonce avec éclat que le Dimensity 9200 est le premier processeur mobile compatible Wifi 7 (débits annoncés 170% plus rapides que le Wifi 6). Le fabricant de puces prévoit aussi une mise à jour vers le Bluetooth 5.4.

Côté GPU intégré, le Dimensity 9200 a droit à un Immortalise-G715 MC11 tellement puissant qu’il serait capable d’assurer des rendus ray tracing en temps réel. L’APU 690 se chargera des calculs d’IA et l’on trouve aussi une puce dédiée à l’affichage, le MiraVision 890 et bien sûr un ISP pour le traitement des photos jusqu’à 320 mégapixels (capteurs RGBW pris en charge) et jusqu’à laa 8K en 30 images/seconde pour la vidéo. Le Dimensity 9200 sera proposé aux fabricants chinois dès la fin de l’année puis en 2023 pour « le reste du monde ».