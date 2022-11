Des Samsung Galaxy Watch 4 se bloquent depuis une mise à jour

Samsung a sorti une mise jour pour ses Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic, mais elle vient bloquer certains modèles. En effet, la nouvelle version cause plus de problèmes qu’autre chose.

La mise à jour (qui pour numéro de version R8xxXXU1GVI3) devait apporter des corrections mineures à la stabilité et à la fiabilité du système pour les deux modèles de Galaxy Watch 4. Elle a d’abord été déployée en Corée du Sud, puis est progressivement arrivée dans d’autres régions. Mais de plus en plus de personnes rencontrent des problèmes depuis son installation.

C’est simple : la montre devient inutilisable si elle redémarre ou si elle n’a plus de batterie. Elle refuse tout bonnement de se relancer, même après avoir été rechargée.

Le point positif est que Samsung est au courant de ce problème et a décidé de suspendre le déploiement de la mise à jour. Le constructeur indique :

Nous sommes au courant qu’un nombre limité de Galaxy Watch 4 ne s’allument pas suite à une récente mise à jour du logiciel (VI3). Nous avons interrompu le déploiement de la mise à jour et nous publierons un nouveau logiciel sous peu. Ainsi, nous recommandons aux clients qui rencontrent ce problème avec leur Galaxy Watch 4 de se rendre dans le centre de service Samsung le plus proche ou d’appeler un centre de contact.

Comme l’indique Samsung, le déploiement de la mise à jour est suspendu. Mais si votre montre l’a déjà téléchargée et vous propose de l’installer, refusez l’opération et attendez le prochain correctif.