The Acolyte : la série Star Wars dévoile son casting, le tournage commence

The Acolyte, la prochaine série Star Wars sur Disney+, dévoile aujourd’hui son casting complet. Lucasfilm annonce également que le tournage a débuté. La série a été créée par Leslye Headland.

Amandla Stenberg, Lee Jung-jae Leslye et Headland

The Acolyte jouera la carte du thriller et du mystère. Aux derniers jours de l’ère de la Haute République, alors que de sombres secrets ternissent la galaxie et qu’émergent un certain nombre de forces du côté Obscur, une ex-Padawan retrouve son Maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes. Mais les puissances auxquelles ils sont confrontés s’avèrent bien plus redoutables que prévu… La série se déroule 200 ans avant les événements de Star Wars, épisode I : La Menace fantôme.

Le casting de The Acolyte comprend Amandla Stenberg (La haine qu’on donne), Lee Jung-jae (Squid Game), Manny Jacinto (Top Gun: Maverick), Dafne Keen (Logan, His Dark Materials), Jodie Turner-Smith (Anne Boleyn), Rebecca Henderson (Call Jane), Charlie Barnett (Poupée russe), Dean-Charles Chapman (1917) et Carrie-Anne Moss (Matrix).

Le tournage a débuté au Royaume-Uni. Il n’y a pour le moment pas d’information sur les lieux exacts, la durée du tournage ou la date de sortie sur Disney+. À voir également si ce sera plus proche d’Andor que d’Obi-Wan Kenobi et Le Livre de Boba Fett pour ce qui est de la qualité générale. Il faudra patienter pour en savoir plus.