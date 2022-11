Twitter : le chiffre d’affaires a chuté à cause de pressions d’activistes selon Elon Musk

Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, a déclaré que le réseau social avait subi une chute massive de son chiffre d’affaires en raison des pressions exercées par des activistes sur les annonceurs publicitaires.

Le multimilliardaire, qui a pris le contrôle de l’entreprise la semaine dernière, a ajouté que cette chute des revenus est intervenue « alors que rien n’a changé en matière de modération des contenus et que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour apaiser les activistes ». Il a ajouté : « Extrêmement tordu ! Ils essaient de détruire la liberté de parole en Amérique ».

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.

Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022