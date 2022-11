Slay The Spire : l’adaptation du jeu vidéo culte en jeu de société financée en quelques minutes sur Kickstarter

Slay the Spire est un célèbre jeu de combat et de deckbuilding disponible sur toutes les plateformes existantes (y compris mobile). Et comme cela est de plus en plus souvent le cas, ce type de jeu (mais pas seulement) vient d’être adapté en jeu de société… dont les règles sont d’ailleurs sensiblement identiques à celles du jeu vidéo. Le Kickstarter de cette adaptation a démarré il y a peu… et le projet est rentré dans ses objectifs de financement en quelques minutes à peine ! Au moment d’écrire ces lignes, le pledge atteint 1,3 million d’euros, alors qu’il reste encore 16 jours de financement. L’objectif initial était d’à peine 50 000 euros !

Les premiers retours des testeurs qui ont eu accès à une version prototype du jeu sont extrêmement positifs. Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire si vous êtes un fan du jeu vidéo. Le pledge de base est de 100 dollars, tandis que la version collector complète (avec figurines) est à 145 dollars.