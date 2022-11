Le PlayStation Plus perd 2 millions d’abonnés en un trimestre

Sony a annoncé les résultats de sa branche PlayStation il y a quelques heures, et c’est peu dire que les chiffres sont un peu mitigés. Les ventes de PlayStation 5 continuent de stagner (et restent bien en-deçà de celles de la PS4), les bénéfices chutent (-49%), les ventes de jeux piquent du nez (-20%), et pour ne rien arranger, le PlayStation Plus a perdu 2 millions d’abonnés en un trimestre. 45,4 millions de personnes sont actuellement abonnées au service, contre 47,3 millions trois mois plus tôt. Il s’agit de la troisième perte d’abonnés successive pour le service.

La refonte du PlayStation Plus n’a donc pas vraiment eu les résultats escomptés, même si l’on note que le chiffre d’affaires du Network Services a augmenté. Le Network Services, qui regroupe aussi les recettes publicitaires du PlayStation Plus et du PlayStation Network, a enregistré un chiffre d’affaires de 794 millions de dollars sur le Q3, contre 679 millions de dollars un an plus tôt. Le temps de l’euphorie semble bel et bien révolu.