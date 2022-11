Sony annonce avoir vendu 25 millions de PS5

Le score est plus qu’honnête : lors de sa publication de résultats pour le Q3 2022 (second trimestre fiscal), Sony a annoncé avoir écoulé 3,3 millions de PS5, un volume de ventes strictement identique à celui du troisième trimestre 2021. Les ventes de PlayStation piétinent donc, si bien que Sony n’est plus tout à fait dans les clous de son objectif de ventes de 18 millions de PS5 sur l’année fiscale (qui se termine le 31 mars 2023). Sur le premier semestre fiscal 2022, Sony a écoulé 5,7 millions de PS5, contre 5,6 millions sur le premier semestre 2021.

La stagnation des ventes de PS5 est peut-être le contre-coup de l’augmentation récente du prix de la console (550 euros), mais la hausse tarifaire a eu au moins le mérite d’augmenter le chiffre d’affaires de 12% (4,92 milliards de dollars). En revanche, les profits de la branche PlayStation sont en chute libre (-49%), principalement à cause du rachat de Bungie et de l’augmentation des coûts de développement. Quant aux ventes de jeux, elles ont chuté elles aussi : 62,5 millions de jeux PlayStation ont été vendus sur la période, contre 76.4 millions l’an dernier. Les ventes en digital représentent 63% du volume global de ventes.

Au global, Sony semble donc dans une position bien moins dominante que lors de la génération précédente : les consoles PS5 sont beaucoup plus disponibles depuis 2 trimestres, et pourtant les ventes ne décollent pas, une stagnation qui fait les affaires du concurrent Xbox dont les ventes sont estimées entre 18 et 19 millions de consoles selon les analystes. On est loin du ratio de 2,3 consoles PS4 vendues pour 1 Xbox One. Malgré ce démarrage de gen un poil poussif, Sony espère tout de même écouler 23 millions de PlayStation 5 sur sa prochaine année fiscale.