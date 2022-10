Twitter : Elon Musk promet à l’Europe le respect du droit européen sur les contenus en ligne

Elon Musk a assuré à la Commission européenne que Twitter continuerait à respecter les règles européennes en matière de contrôle des contenus illégaux en ligne, maintenant que le réseau social est passé sous son contrôle, rapporte Reuters.

Lors d’un échange la semaine dernière, Elon Musk a déclaré à Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, qu’il comptait se conformer à la législation européenne relative aux services numériques, qui prévoit de lourdes amendes pour les entreprises faisant preuve de laxisme en matière de contenus illégaux.

L’échange est intervenu après que Thierry Breton a publié vendredi sur Twitter un message rappelant à Elon Musk la primauté de la nouvelle législation européenne. « En Europe, l’oiseau volera selon nos règles européennes », a déclaré le commissaire. C’était en lien avec le tweet « L’oiseau est libéré » d’Elon Musk, publié juste après le rachat pour 44 milliards de dollars.

👋 @elonmusk

In Europe, the bird will fly by our 🇪🇺 rules.#DSA https://t.co/95W3qzYsal

— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 28, 2022