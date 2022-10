Twitter va facturer 20$/mois la certification des comptes avec le badge bleu

Elon Musk est maintenant le propriétaire et patron de Twitter, et il va facturer la certification des comptes avec un prix de 19,99$/mois. Les employés ont pour consigne de proposer un système prêt d’ici le 7 novembre ou ils seront licenciés selon The Verge.

Faire payer 19,99$/mois pour avoir la certification de compte fera partie de Twitter Blue, un abonnement du réseau social qui coûte actuellement 4,99$/mois et qui va donc voir son prix être multiplié par quatre. C’est un moyen d’afficher les articles sans publicité de certains éditeurs et d’apporter d’autres modifications à l’application, comme une icône d’écran d’accueil de couleur différente. L’abonnement est pour le moment réservé à quelques pays.

Elon Musk cherche ici à augmenter les ressources financières de la société, sachant que la grande majorité des revenus trimestriels vient de la publicité affichée sur les comptes de chaque utilisateur.

Que va-t-il se passer pour les comptes Twitter déjà certifiés avec le badge bleu ? Ils auront 90 jours pour prendre l’abonnement à 19,99$/mois. S’ils ne le font pas, ils perdront leur certification.

Elon Musk, qui a payé 44 milliards de dollars pour mettre la main sur Twitter, a posté un tweet concernant les comptes. « L’ensemble du processus de certification est en train d’être réorganisé », a-t-il indiqué sans donner plus de détails.