Amazon et Bethesda teasent la série Fallout

Amazon et Bethesda ont annoncé il y a deux ans la série Fallout inspirée du jeu vidéo éponyme. La série est entrée en production en début d’année et pour les 25 ans de la franchise, le compte Twitter de Prime Video diffuse la première image officielle du programme. Cette image c’est celle de l’abri Vault 33, qui sera le lieu central de la série. Les plus observateurs auront noté que sur la partie un peu à gauche de l’image, on distingue parfaitement le mollet et le pied d’un cadavre. En voilà un bon teaser !

En sus de cete première image, Bethesda Softworks a diffusé sur YouTube Fallout Retrospective – Beyond the Game, une vidéo qui revient là encore sur la série… sans apporter la moindre information précise. On peut y voir tout de même Jonathan Nolan, le producteur de la série, qui rappelle au passage le nom des acteurs confirmés au casting (Walton Goggins, Ella Purnell, Kyle MacLachlan, Xelia Mendes-Jones, Aaron Moten). La série Fallout n’a pas encore de date de sortie.