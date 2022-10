Nothing annonce les Ear (Stick), ses nouveaux écouteurs Bluetooth

Nothing a présenté aujourd’hui ses nouveaux écouteurs Bluetooth, les Ear (Stick). Il s’agit de la deuxième paire du groupe, qui propose déjà les Ear (1).

Présentation des Nothing Ear (Stick)

Faisant office de doublure des écouteurs Ear (1) sortis l’année dernière, les écouteurs Ear (Stick) sont un modèle d’entrée de gamme qui offre quelques changements de design et des mesures d’autonomie notables. Nothing a abandonné l’embout en silicone de l’Ear (1) par un design façon AirPod, qui se loge dans l’oreille. Chaque écouteur pèse à peine 4,4 grammes.

Les principales caractéristiques qui manquent aux Ear (Stick) par rapport aux Ear (1) sont la réduction de bruit et les embouts en silicone qui créent une sensation d’étanchéité dans les oreilles. Ensemble, cela signifie que vous serez en mesure d’entendre beaucoup plus de bruit de fond lorsque vous utiliserez ces écouteurs, ce qui n’est pas forcément idéal si vous espérez les utiliser dans des transports en commun bruyants ou pendant un trajet en avion.

Mais cela ne veut pas dire que les caractéristiques de l’Ear (Stick) sont en retrait par rapport à celles des Ear (1). En matière d’autonomie, la nouvelle paire offre 7 heures d’écoute ou jusqu’à 29 heures lorsqu’elle est associée à son boîtier de charge au design soigné. 10 minutes de charge permettent d’avoir l’équivalent de 2 heures d’autonomie. En comparaison, les Ear (1) proposent 5,7 heures d’écoute (4 heures avec la réduction de bruit activée) et 34 heures avec le boîtier de charge (24 heures avec la réduction de bruit activée).

Pour coïncider avec le lancement des Ear (Stick), l’application Nothing Ear (1) est rebaptisée Nothing X et offre de nouvelles fonctionnalités telles qu’un égaliseur personnalisable, un verrouillage des basses, un mode de jeu à faible latence, et plus encore. Sur le smartphone Phone (1), vous pourrez accéder à ces fonctionnalités via un bouton de réglage rapide directement intégré. Le système Fast Pair de Google est également pris en charge pour une connectivité transparente avec les smartphones Android.

Prix et date de sortie

Nothing proposera les écouteurs Ear (Stick) au prix de 119€, la disponibilité se fera le 4 novembre. Il est possible de précommander dès maintenant une paire sur nothing.tech.