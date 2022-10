Smartphone, écouteurs : Nothing va ouvrir sa première boutique physique

Nothing annonce l’ouverture de sa première boutique physique pour vendre son smartphone Phone (1), ses écouteurs Ear (1) et les Ear (Stick) qui sortiront plus tard. La boutique sera située à Londres.

« Après deux ans d’existence, Nothing est sur le point de franchir une étape très importante. Notre tout premier point de vente va ouvrir. Ouverture avant Noël 2022 », indique Nothing dans un communiqué. « C’est la manifestation physique de tout ce que nous représentons. Et nous sommes on ne peut plus impatients », poursuit le groupe.

Le magasin Nothing sera situé au cœur du quartier de Soho à Londres. Voici comment la marque le décrit :

Partager les valeurs et l’espace des grands noms de la mode et du design parmi les plus innovants au monde. S’inspirant des iconiques magasins Olivetti en Italie, ainsi que d’autres concepts industriels et du design années 50, l’espace de vente est très différent des magasins de technologie auxquels vous êtes habitués. Ce sera une manière unique de découvrir notre gamme complète de produits.

Quelque chose de spécial aura lieu pour l’inauguration, mais il n’y a pas d’information pour le moment. Aussi, les 100 premiers visiteurs pourront acheter l’une des paires d’Ear (Stick) en série limitée numérotée. Ils recevront également des produits à la marque gratuits et totalement inédits, dont des t-shirts et des pulls, avec la politique du premier arrivé, premier servi.

Il n’y a pour le moment pas d’information concernant l’ouverture potentielle de boutiques Nothing dans d’autres villes, voire d’autres pays. Il est vrai que le pari semble assez ambitieux sachant que Nothing vend seulement un smartphone et (bientôt) deux types d’écouteurs. Mais on peut se douter que la gamme va s’élargir dans le temps.