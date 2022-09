Nothing tease les Ear Stick, ses prochains écouteurs

Nothing propose déjà les Ear (1) et voilà que la société de Carl Pei se met à teaser ses prochains écouteurs, les Ear (Stick). Un premier aperçu a eu lieu à la fashion week de Londres.

« L’Ear Stick est un produit entièrement nouveau. Nouveau boîtier de charge et nouvel écouteur », a déclaré Nothing à The Verge. La marque ajoute que le produit se veut « léger comme une plume » avec un « design ergonomique extrêmement confortable » qui est « moulé à vos oreilles ». Nothing ne tarit pas non plus d’éloges sur son boîtier de charge, qu’il qualifie d’« unique » et « inspiré des silhouettes classiques des cosmétiques (…) de forme compacte pour se glisser simplement dans les poches ».

Il n’y a pas d’autres informations pour le moment. Rien n’est dit sur la qualité sonore, l’autonomie, les différentes caractéristiques techniques, le prix ou encore la date de sortie. Mais si l’on en croit quelques fuites ici et là, les nouveaux écouteurs arriveront avant la fin de l’année. Pour le moment, il faut se contenter des images partagée par Nothing sur son compte Twitter. Il y a trois clichés au total.