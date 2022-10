Fallout 4 : la mise à jour PS5/Xbox Series X arrive en 2023 et sera gratuite

Bethesda Softworks annonce que son jeu Fallout 4 aura le droit à une mise à jour next-gen pour les joueurs ayant une PlayStation 5 ou une Xbox Series X afin que l’expérience générale soit meilleure visuellement parlant. Ce sera gratuitement disponible dès 2023.

La mise à jour comprendra un mode performance pour jouer à Fallout 4 sur PlayStation 5 et Xbox Series X avec un taux de rafraîchissement plus élevé qu’aujourd’hui. Les joueurs auront également le droit de jouer en 4K. Bethesda évoque par ailleurs du contenu Creation Club bonus, sans donner plus d’informations.

Bethesda a publié une mise à jour similaire l’année dernière pour The Elder Scrolls 5 : Skyrim Special Edition et Anniversary Edition, optimisant ce jeu avec des graphismes améliorés, des temps de chargement plus rapides et d’autres changements pour PS5 et Xbox Series X. Le studio a précédemment publié une mise à jour de Fallout 4 pour la Xbox One X qui permettait de jouer en 4K et avoir un taux de rafraîchissement de 30 images par seconde.

Fallout 4 est initialement sorti en 2015 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Voilà donc qu’une mise à niveau gratuite pour les joueurs ayant une PlayStation 5 ou une Xbox Series X verra le jour en 2023, mais il n’y a pas encore une date précise.