Resident Evil 4 Remake : une séquence de gameplay à couper le souffle (+ date de sortie)

Après Konami et sa salve d’annonce sur Silent Hill, c’est donc au tour de Capcom de nous coller la frousse avec Resident Evil 4 Remake. Un trailer et une séquence de gameplay plus tard, on est plus que convaincu si bien que le titre rejoint illico la liste de nos plus grosses attentes pour 2023. La fameuse séquence de Leon dans le village rempli d’habitants zombifiés, séquence qui se termine par une scène digne de Massacre à la Tronçonneuse, est totalement enthousiasmante tant Capcom a rajouté ici et là des détails supplémentaires (bouts de cinématiques, nouvelles animations, etc.), sans oublier le rendu 4K et new gen qui sublime véritablement le tout.

La refonte graphique reste certes moins importante que pour RE2 et RE3 (RE4 était déjà très beau d’origine), mais cela reste suffisant pour relancer la machine à hyper sur l’un des meilleurs jeux d’action jamais développé. RE4 Remake sera disponible le 24 mars 2023 sur PS4, PS5, Xbox Series X/S et PC (via Steam).