Orange dispose du meilleur réseau mobile en 2022 selon l’Arcep

Orange présente la meilleure qualité de service au niveau des réseaux mobiles en France en 2022, dans les zones denses, intermédiaires et rurales, selon les résultats de l’enquête annuelle publiée par l’Autorité de régulation des télécoms (Arcep).

Selon les données recueillies par le gendarme des télécoms à partir de plus d’un million de mesures en 2G, 3G, 4G, et 5G, sur l’ensemble du territoire français de fin mai à fin août, Orange permet d’afficher en zones denses les pages Web en moins de 10 secondes dans 98% des cas, suivi de Bouygues Telecom (97%), Free Mobile (95%) puis SFR (94%). En zones rurales, Orange (90%) est suivi de Free Mobile (86%) puis Bouygues Telecom et SFR (81%).

Concernant le visionnage de vidéos en streaming, Orange reprend la tête en zones denses (98% des vidéos visionnées en qualité parfaite), suivi par Bouygues Telecom (97%), Free Mobile (94%) et SFR (93%). En zones intermédiaires et rurales, Orange est également en tête.

Concernant la qualité des appels vocaux en zones denses, Orange présente aussi le taux d’appels maintenus pendant deux minutes et sans perturbations audibles le plus élevé, à égalité avec Bouygues Telecom (93%), suivi de SFR (91%) et Free Mobile (87%). En zones intermédiaires et rurales, Orange est également en tête.

Le taux de SMS reçus en moins de 10 secondes très fréquemment est de 98% pour Orange et Bouygues Telecom, contre 97% pour SFR et Free Mobile.

« Pour la 12e fois consécutive, Orange est numéro 1 sur la qualité des réseaux mobiles. Cette 12e étoile illustre le leadership continu d’Orange sur les réseaux et en matière d’expérience client. Elle témoigne de l’expertise et de l’engagement permanent des équipes qui œuvrent au quotidien pour des réseaux plus performants et plus responsables, sur tous les territoires. C’est une immense fierté collective ! », a réagi Fabienne Dulac, patronne d’Orange France.