Rachat d’Activision Blizzard : Call of Duty pourrait ne pas intégrer le Game Pass avant plusieurs années

Le rachat d‘Activision Blizzard par Xbox posé décidément de gros problèmes au régulateur britannique. Lassé de la tournure des évènements, Xbox aurait donc fini par lâcher du lest sur le principal point bloquant : Call of Duty. Un document publié de la CMA (Competition and Markets Authority) précise désormais que “l’accord entre Activision Blizzard et Sony comprend des restrictions sur la capacité d’Activision Blizzard à placer des titres Call of Duty sur le Game Pass pendant un certain nombre d’années.”

En d’autres termes, Call of Duty resterait un titre multi-plateformes (probablement à vie) et pire encore pour Microsoft qui a déboursé près de 70 milliards de dollars pour Activision Blizzard, la franchise ne pourrait pas intégrer le Xbox Game Pass avant plusieurs années. Microsoft ne serait de toute façon pas perdant avec ce nouveau deal, Activision Blizzard étant riche de nombreuses licences très populaires. Le changement stratégique de Microsoft a ainsi le mérite de placer Sony au pied du mur : l’objectif est-il vraiment de garder Call of multiplateformes ou de fermer l’accès à Microsoft aux nombreuses licences d’Activision Blizzard (Overwatch, Diablo, etc.) ?

Le document de la CMA laisse aussi entendre que le régulateur ne serait pas frontalement opposé au fait que Call of rejoigne le Xbox Game Pass (la pression vient bien de Sony), une position qui ressemble à une volte-face par rapport aux lourds griefs énoncés il y a quelques jours.