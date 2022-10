Telegram écope d’une amende de 5,12 millions d’euros pour les messages de haine

Telegram a écopé d’une amende de plus de 5 millions d’euros en Allemagne, faute d’avoir signalé des messages de haine, a indiqué le ministère de la Justice.

« L’Office fédéral de la justice a émis deux amendes d’un montant de plusieurs millions d’euros à l’encontre de Telegram pour avoir enfreint les prescriptions de la loi sur la protection des données du réseau », a salué sur Twitter le ministère de la Justice. L’amende s’élève à quelque 5,12 millions d’euros, a de son côté précisé l’Office fédéral.

Il est reproché à Telegram d’avoir enfreint une loi de 2017 qui exige des réseaux sociaux et services de messagerie en ligne qu’ils signalent les messages de haine ou d’incitation à la haine. « Nos lois s’appliquent à tous », s’est félicité sur Twitter le ministre de la Justice, Marco Buschmann. « Les fournisseurs de services de messagerie et de réseaux sociaux ont une responsabilité particulière dans la lutte contre la haine et les appels à la violence sur ces plateformes », a-t-il souligné.

Depuis plusieurs mois maintenant, la messagerie est dans le viseur des autorités allemandes, qui l’accusent de ne pas agir contre la diffusion des propos haineux. En Allemagne, des voix se sont élevées cette année pour réclamer l’interdiction pure et simple de Telegram.