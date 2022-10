Windows 11 : les onglets dans l’Explorateur de fichiers sont maintenant disponibles

Après avoir proposé la mise à jour Windows 11 2022, Microsoft rend cette semaine disponible les onglets au niveau de l’Explorateur de fichiers. Il y a également d’autres nouveautés.

La nouvelle interface de l’Explorateur de fichiers comprend des onglets permettant de naviguer dans plusieurs dossiers avec une seule fenêtre et la possibilité de déplacer librement les onglets. Microsoft a initialement testé les onglets dans les applications de Windows 10 il y a quatre ans dans une fonctionnalité nommée Sets. Les onglets de l’Explorateur de fichiers n’ont jamais été proposés aux utilisateurs de Windows 10 après que Microsoft a finalement annulé le projet. Voilà maintenant qu’ils arrivent avec Windows 11.

D’autre part, les actions suggérées font leur apparition sur Windows 11. Si vous copiez des dates ou des numéros de téléphone, Windows 11 affichera un pop-up pour vous permettre de créer un événement. Il y a même un accès rapide au calendrier si vous avez copié une date.

Il y a par ailleurs une amélioration avec le retour du raccourci du gestionnaire des tâches dans la barre des tâches. Il est maintenant possible de faire un clic droit avec la souris et accéder au gestionnaire des tâches n’importe où dans la barre des tâches. Microsoft a également ajouté une nouvelle zone de débordement de la barre des tâches pour la rendre un peu plus propre lorsque vous avez beaucoup d’applications ouvertes sur un petit écran. L’expérience de partage dans Windows 11 est également améliorée avec un accès rapide à des applications comme Photos, Xbox et autres.

Vous pouvez obtenir ces nouveautés en faisant en tour dans Windows Update et en appliquant la mise à jour. Sinon, Microsoft les proposera automatiquement avec une mise à jour en novembre.