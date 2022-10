Fibre : des perturbations d’Internet chez SFR et Free après un acte de vandalisme dans la région de Marseille

Free et SFR ont été victimes aujourd’hui d’un acte de vandalisme sur leur infrastructure fibre dans la région de Marseille, ayant entraîné de fortes perturbations sur leurs réseaux Internet.

Un acte de vandalisme affecte Internet dans la région de Marseille

Sur Twitter, Free évoque « un acte de vandalisme sur notre infrastructure fibre » ayant entraîné « de fortes perturbations de service (dégradation de service et de bande passante fixe/mobile) sur la région de Marseille », et ce depuis cette nuit. Le fournisseur d’accès assure que ses équipes sont sur le coup depuis 3 heures du matin et précise que « des suites judiciaires seront données ».

1/2 Un acte de vandalisme sur notre infrastructure fibre entraine depuis cette nuit de fortes perturbations de service (dégradation de service et de bande passante fixe/mobile) sur la région de Marseille.

Nos équipes sont mobilisées depuis 3h du matin. pic.twitter.com/MGQ4rpsVQG — Free 1337 (@Free_1337) October 19, 2022

Pour sa part, SFR a confirmé auprès de l’AFP être également touché par la coupure d’un « réseau longue distance » dans la région sud-est. Les équipes sont sur place et les opérations ont commencé pour rétablir le trafic.

En fin de journée, le site Zone ADSL avait recensé plus de 4 600 pannes sur l’Internet fixe en France ces dernières 24 heures, perturbant majoritairement les clients de Free et SFR. Pour leur part, Orange et Bouygues Telecom ont indiqué ne pas être victimes de perturbations.

Des actes de malveillance d’une ampleur sans précédent sur le réseau national de fibre optique en France avaient entraîné en avril des ralentissements et des coupures d’accès à Internet dans plusieurs grandes villes, notamment de l’est du pays. Une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris pour détérioration de bien de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, entrave à un système de traitement automatisé de données et association de malfaiteurs.