Sabotage de fibres optiques : le parquet de Paris ouvre une enquête

Le parquet de Paris annonce l’ouverture d’une enquête préliminaire concernant l’important sabotage de fibres optiques en France qui a eu lieu aujourd’hui. Il s’agit d’actes de malveillance d’une ampleur sans précédent.

Une enquête après l’important sabotage des fibres optiques

La section cyber du parquet a ouvert une enquête des chefs de détérioration de bien de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, entrave à un système de traitement automatisé de données et association de malfaiteurs, concernant ces incidents qui ont entraîné aujourd’hui des ralentissements et des coupures d’accès à Internet dans plusieurs grandes villes françaises, dont Grenoble, Besançon, Reims et Strasbourg.

C’est l’opérateur Free qui semble le plus largement impacté. Sur Twitter, il a fait part de « multiples actes de malveillances » survenus sur son réseau fibre au cours de la nuit. Selon Free, les perturbations qui en ont découlé sont désormais circonscrites.

« Les attaques ont eu lieu cette nuit à 4 heures. Depuis ce matin, les équipes sont mobilisées », a déclaré à l’AFP l’opérateur. L’opérateur SFR, également concerné, a confirmé plusieurs coupures de fibre autour de Lyon et en Île-de-France, dont l’origine est inconnue. « Les équipes sont sur le pont » et les « travaux sont en cours », a poursuivi l’entreprise.

En revanche, Orange n’a pas été concerné, tout comme Bouygues Telecom qui « n’utilise pas les liens concernés par ces dysfonctionnements et les services mobiles et fixes sont assurés normalement », a déclaré le groupe à l’AFP. « Trois des quatre artères de Free, qui constituent la colonne vertébrale de leur réseau, ont été vandalisées », ont indiqué d’autres sources.