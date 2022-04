Sabotage : des câbles de l’infrastructure internet globale ont été coupés près de Paris

Si les pannes du web sont finalement récurrentes (attaque DDoS, défaillance sur un centre de données, etc), il reste cependant rarissime que l’infrastructure internet dans son ensemble soit ciblée par un acte malveillant. C’est pourtant ce qui s’est passé dans la nuit du 26 au 27 avril : des gros câbles de fibre optique du réseau internet français ont été coupés à trois endroits différents dans les environs de Paris, ce qui a occasionné des coupures dans les transmission de données entre les villes de Paris et Lyon, Paris et Strasbourg et Paris et Lille.

L’incident est grave : les techniciens sur place estiment déjà qu’il sera impossible de tout remettre en l’état d’ici la fin de la journée. Une source officielle a confirmé depuis que les coupures de câbles étaient bien la conséquence d’un acte malveillant, ce que montrent de façon évidente des clichés diffusés sur le compte Twitter de Free (exemple ci-dessous).

L’opérateur le plus impacté par ce sabotage est Free, de très nombreux abonnés rapportant des pannes totales de réseau, du Nord de la France jusqu’à Lyon. Orange aurait été épargné, quant à SFR et Bouygues Telecom, ces derniers auraient mis en place des solutions temporaires de secours… qui semblent fonctionner jusqu’à maintenant. Voilà en tout cas qui ne rassure pas sur la sécurité du réseau internet hexagonal, pourtant vital pour de nombreux pans de l’économie.