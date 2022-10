YouTube met fin au test de faire payer le visionnage de vidéos 4K

YouTube a décidé de mettre un terme à son test qui obligeait d’avoir l’abonnement Premium pour voir les vidéos en 4K sur la plateforme. YouTube Premium coûte 11,99 €/mois et inclut plusieurs éléments, dont aucune publicité, la possibilité de télécharger les vidéos, la lecture en arrière-plan et l’accès à YouTube Music Premium.

C’est sur Twitter que YouTube a annoncé la fin du test pour faire payer le visionnage des vidéos 4K. « Nous avons entièrement désactivé cette expérience. Les utilisateurs devraient maintenant pouvoir accéder à la 4K sans abonnement Premium. Nous sommes à votre disposition si vous avez d’autres questions », indique le tweet.

we've fully turned off this experiment. viewers should now be able to access 4K quality resolutions without Premium membership. we're here if you have other q's — TeamYouTube (@TeamYouTube) October 17, 2022

L’idée de devoir payer pour accéder à des vidéos en 4K a divisé, certains utilisateurs y voyant un signe de la chute de la plateforme, et d’autres disant que c’était compréhensible étant donné le coût de la bande passante.

Il est toutefois bon de noter que le fait que YouTube mette fin au test ne signifie pas nécessairement qu’il ne restreindra plus jamais la 4K aux abonnés Premium. Au début de l’année, le patron de Google a prévenu ses employés que l’entreprise devait être « plus entreprenante, travailler avec plus d’urgence, plus de concentration et plus de détermination que lors des journées plus ensoleillées », et le dernier rapport financier a montré que la croissance des revenus de YouTube avait ralenti.