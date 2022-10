Facebook annonce la fin pour les Instant Articles

Meta, la maison-mère de Facebook, annonce que son réseau social principal ne proposera plus les Instant Articles, et ce au cours du premier semestre de 2023. Il n’y a pas encore un jour un précis.

Facebook a lancé les Instant Articles en 2015. L’objectif était de charger rapidement les articles avec un affichage dédié et en les hébergeant sur les serveurs de Facebook, plutôt que charger le site des médias. Il se trouve que tous les médias n’ont pas adopté ce format pour diverses raisons, notamment le fait que Facebook contrôle le système et qu’ils n’ont pas une relation directe avec leurs lecteurs.

Aujourd’hui, Meta annonce que « moins de 3% de ce que les gens du monde entier voient dans le fil d’actualité de Facebook sont des publications avec des liens vers des articles d’actualité ». Et d’ajouter : « et comme nous l’avons dit plus tôt cette année, en tant qu’entreprise, cela n’a pas de sens de trop investir dans des domaines qui ne correspondent pas aux préférences des utilisateurs ». La société a souligné que ses utilisateurs passent plus de temps à regarder des vidéos, en particulier des vidéos de courte durée, et qu’ils veulent voir moins d’actualités et de contenu politique sur Facebook.

Axios explique que Meta a réduit ses investissements dans les contenus d’actualité, notamment en mettant fin aux paiements qu’il verse aux éditeurs pour inclure leurs articles dans l’onglet Actualités.

Que va-t-il se passer avec la fin des Instant Articles sur Facebook ? Le fait d’ouvrir un lien d’un média sur le réseau social vous verra vers son site.