Ce robot sait préparer… des frites bien croustillantes !

Les robots s’immiscent à tous les niveaux de notre société moderne. Et malheureusement pour nous humains, l’amélioration des performances de ces machines souvent dopées à l’IA rivalise de plus en plus souvent avec les compétences métiers d’individus disposant pourtant d’un solide bagage de formation-métier. Et les exemples sont nombreux. Ainsi, Reuters nous informe qu’un robot de la société américaine Miso Robotics a été loué par une chaine de restauration rapide pour la préparation automatisée des frites, des onion rings et des chicken rings.

Le robot Flippy 2 se présente sous la forme d’un bras robotique surmonté d’une caméra haute définition, le tout étant piloté par une IA particulièrement sophistiquée. Le robot est ainsi capable de sortir les frites du congélateur du restaurant, de les plonger dans la friteuse, puis de sortir le tout après un temps de cuisson prédéfini. A la fin du processus, c’est encore et toujours le robot qui place les frites sur le plateau ! Flippy 2 serait tout aussi efficace pour la préparation des onion rings ou des chicken wings.

Ci-dessus, un autre exemple de robot cuisinier avec Pazzi, un bras robotisé capable de préparer des pizzas et de les placer dans leur boîte

L’avantage du robot ici, outre sa précision, c’est sa capacité à préparer plusieurs commandes à la fois (jusqu’à 5 friteuses gérées en même temps) ce qui permettrait un gain de temps de 30% par rapport à un cuisinier humain. Ces performances se paient cher : Flippy 2 peut-être loué par les restaurants pour 3000 dollars par mois !

On rappellera tout de même que Flippy 2 n’est pas le premier robot cuisinier, et qu’il existe déjà des robots « Barman », préparateurs de sushis (Kawasaki Robotics ), tous proposés en location.