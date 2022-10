Pas de nouveau Call of Duty en 2023, mais une extension de Modern Warfare 2 ?

Il ne faut pas s’attendre à un nouvel épisode de Call of Duty pour 2023 si l’on en des informations publiées par Jason Schreier de Bloomber et l’insider TheGhostOfHope.

Il y a quelques jours, TheGhostOfHope a déclaré qu’un pack de cartes premium « des plus grands succès », comprenant des cartes multijoueurs de Modern Warfare 2 de 2009 et d’autres cartes préférées des fans, serait publié pour la deuxième année de Modern Warfare 2 de 2022. Lundi, Jason Schreier, qui avait rapporté pour la première fois en février que Call of Duty sauterait 2023, a confirmé qu’Activision vendrait « de nouvelles choses pour MW2 » l’année prochaine : « une extension ou quelque chose comme ça » qui comprendrait un volet campagne solo.

La franchise phare d’Activision n’a sauté qu’une seule année depuis ses débuts en 2003, à savoir en 2004. Depuis 2005, Infinity Ward, Treyarch, et plus tard Sledgehammer Games et Raven Software, ont alterné le développement des épisodes de Call of Duty pour proposer un nouveau jeu chaque automne.

Pourtant, même avec trois ans, le développement d’un Call of Duty complet est soumis à un calendrier très serré. Treyarch a été avancé d’un an, à 2020, avec Call of Duty : Black Ops Cold War lorsque le développement de ce qui allait devenir Call of Duty : Vanguard par Sledgehammer Games a rencontré des difficultés en 2019 avec Raven Software en soutien.

C’est l’occasion de souligner que 2023 marquera le 20e anniversaire de la franchise Call of Duty. À voir ce que les studios prépareront pour les joueurs. Ce ne sera visiblement pas un nouveau jeu.