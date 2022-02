Il n’y aura pas de nouveau Call of Duty l’an prochain, une première depuis 2005

C’était devenu une tradition : chaque année son nouveau Call of, avec parfois des hauts mais aussi des bas, comme l’opus 2021 (Vanguard) largement boudé par les fans de la franchise (on est cependant loin de la catastrophe industrielle du dernier Battlefield). Mais si l’on en croit le bien informé Jason Schreier, journaliste pour Bloomberg, Activision et le studio Treyarch auraient pris la décision de reporter d’un an la sortie du Call of Duty initialement prévu pour 2023. En d’autres termes, il n’y aura pas de nouveau Call of l’an prochain !

SCOOP: For the first time in two decades, Call of Duty will skip a year. Activision has delayed 2023’s game, made by Treyarch, to 2024, sources tell Bloomberg. It’s a shocking move that will have a massive impact on the franchise and the industry. https://t.co/tiozvqB1cE — Jason Schreier (@jasonschreier) February 22, 2022

Les ventes moyennes de Call of Duty : Vanguard ont -elles pesé dans la décision du report ? C’est possible, comme il est possible que le bad buzz autour des conditions de travail déplorables dans nombre de studios d’Activision ait agi comme un électrochoc au sein de la direction du groupe. Une chose serait sûre toutefois, le rachat en cours par Microsoft n’aurait aucun lien avec ce report d’un an.

Ceci étant posé, l’absence d’un nouveau Call of Duty en 2023 ne signifie pas que les studios qui développent sur la franchise vont pouvoir se tourner les pouces. Il y aura sans aucun doute du contenu neuf pour Call of Duty Vanguard, Modern Warfare et Warzone, sans même parler de la version mobile.