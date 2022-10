Call of Duty Modern Warfare 2 va imposer un numéro de téléphone pour jouer

Call of Duty: Modern Warfare 2 sera bientôt disponible et entrer son numéro de téléphone sera obligatoire pour jouer. C’est le même scénario que pour Overwatch 2, qui avait déjà créé une controverse.

Cette décision fait partie d’une initiative d’Activision Blizzard visant à lutter contre les comportements toxiques dans ses jeux multijoueur, dont les tricheurs. En théorie, cette exigence empêchera les joueurs abusifs de créer de nouveaux comptes, ce qui signifie qu’ils seront tenus responsables de leurs actions.

Cependant, la restriction des numéros VoIP et forfaits prépayés pourrait empêcher les joueurs toxiques de se frayer un chemin dans le système, mais elle a aussi l’effet secondaire malheureux d’empêcher les personnes qui dépendent réellement de ces services.

« Call of Duty: Modern Warfare II, les nouveaux comptes Overwatch 2, et les nouveaux comptes Call of Duty: Modern Warfare nécessitent un numéro de téléphone », peut-on lire sur Battle.net.

Si vous pensiez pouvoir contourner cette exigence de numéro de téléphone en accédant à Call of Duty: Modern Warfare 2 via Steam, il y a de mauvaises nouvelles. Vous devrez également avoir un numéro de téléphone lié à votre compte ici pour accéder au jeu. En effet, Valve indique qu’un numéro de téléphone mobile doit être lié à votre compte Steam pour pouvoir accéder au jeu. Toutefois, dans le cas présent, il n’est pas précisé si les personnes disposant d’un forfait prépayé verront leurs efforts réduits à néant.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sortira le 28 octobre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S.